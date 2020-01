Sima kann sich U5-Verlängerung bis Vorortelinie vorstellen

Ab 2025 soll in Wien die neue U-Bahn-Linie U5 unterwegs sein - vorerst bis zum Alten AKH (Frankhplatz), zwei Jahre später über den Gürtel hinaus bis zum Elterleinplatz. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) kann sich nun vorstellen, die türkise Linie mittelfristig weiter bis zur Vorortelinie weiterzuführen und so mit der Schnellbahn zu verknüpfen. Das sagte sie am Mittwoch im Gemeinderat.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Das Projekt könnte langfristig noch größer werden