Nur unter bestimmten Voraussetzungen. Gerade in arbeitsrechtlichen Fragen fällt die Antwort selten eindeutig aus.

Die Frage wird häufig gestellt: Ob und in welchem Ausmaß dürfen Arbeitnehmer ihre Arztbesuche und Therapietermine während der Arbeitszeit wahrnehmen? Unklar ist oft auch, inwieweit die Wegzeiten zum und vom Arzt als fortzahlungspflichtige Zeiten zu werten sind. Wie so oft lautet bei arbeitsrechtlichen Fragen auch hier die Antwort: "Es kommt darauf an …"