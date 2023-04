Situative Winterreifenpflicht endet am Samstag

Am heutigen Samstag endet in Österreich die situative Winterausrüstungspflicht für Pkw und Lkw (bis 3,5 Tonnen). Die vergangenen Tage hat das Aprilwetter in vielen Regionen Österreichs Schneefall gebracht, am Freitag schneite es in großen Teilen des Berglandes und im Waldviertel, nicht nur auf den Bergen blieb Neuschnee liegen. Eine Sommerreifenpflicht gibt es in Österreich nicht, bei winterlichen Bedingungen sollten die Winterreifen auf den Fahrzeugen bleiben.

Die situative Winterausrüstungspflicht gilt von 1. Nov. bis 15. April