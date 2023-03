Sitzwachen am Krankenbett helfen Patienten durch die Nacht

Sie entlasten das Pflegepersonal, sitzen am Krankenbett, gehen mit Erkrankten spazieren oder führen Gespräche mit ihnen. Der Bedarf steigt ständig.

Theresia Breckner ist zwar seit einigen Jahren in Pension, die ehemalige Diplomkrankenschwester kehrt aber ein bis zwei Mal pro Monat an ihren früheren Arbeitsplatz zurück. Am Uniklinikum in Salzburg ist sie als sogenannte Sitzwache tätig. "Ich wollte mich auch in meiner Pension einbringen und die Stationen im Krankenhaus unterstützen", erzählt sie den SN. Bei ihrer Tätigkeit geht es vor allem darum, die Patientinnen und Patienten sicher durch die Nacht zu begleiten.

Sitzwachen seien "eine essenzielle Unterstützung für die ...