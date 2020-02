Die Staatsanwaltschaft hat noch im Betriebsgebäude fünf Mitarbeiter des eierverarbeitenden Unternehmens im Mostviertel als Beschuldigte einvernommen.

Paukenschlag in der Causa um den Verdacht von faulen Eiern: Die Staatsanwaltschaft St. Pölten führte am Montag bei der eierverarbeitenden Firma Pro Ovo in Biberbach (Bezirk Amstetten) eine Hausdurchsuchung durch. "Es wurden auch Gegenstände und Unterlagen sichergestellt", sagte Karl Wurzer, ...