Vor knapp drei Monaten erstattete ein Detektiv Anzeige wegen furchtbarer hygienischer Zustände in einem Eier-Betrieb. Die Lebensmittelaufsicht setzte bis zuletzt keine Maßnahmen.

"So etwas Grausliches haben Sie in Ihrem Leben noch nicht gesehen", sagt Privatdetektiv Walter Weber aus Leonding bei Linz. Er hat mit seinen Videos und Bildern beim eierverbeitenden Betrieb "Pro Ovo" in Biberbach (Bezirk Amstetten) dafür gesorgt, dass ein Lebensmittelskandal ...