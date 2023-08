BILD: SN/IMAGO STOCK&PEOPLE

Unter den Obdachlosen in Wien geht die Angst vor einem Serientäter um. Drei Wohnungslose wurden in der Nacht mit Messer attackiert. Jetzt ermitteln die Kriminalisten nach dem Fund von Teilen eines menschlichen Skeletts in einem Schlafsack am Wienerberg (Motivbild).