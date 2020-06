In einem Waldstück in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Dienstagnachmittag eine bereits skelettierte Leiche entdeckt worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.

Der Zeitpunkt des Todes der vorerst unbekannten Person dürfte bereits einige Jahre zurückliegen. Erhebungen zur Klärung der Identität und zur Ursache des Ablebens wurden aufgenommen. Quelle: APA