Skifahrer in Tirol nach Sturz schwer verletzt

Ein Skifahrer aus Deutschland hat sich am Donnerstag bei einem Skiunfall in Alpbach (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, stürzte der 52-Jährige, als er vom freien Skiraum zurück auf die Piste fahren wollte. Dabei schlug er mit dem Gesicht auf dem harten Untergrund auf.

Der Urlauber blieb bewusstlos liegen. Ein nachkommender Skifahrer kümmerte sich um den Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Anzeige

Der 52-Jährige war Donnerstagfrüh im Skigebiet der Alpbacher Bergbahnen unterwegs und verließ im Bereich der Wiedersberger Alm den markierten Pistenbereich. Als er vom freien Skiraum zurückkehren wollte, fuhr er über eine Schneestufe und stürzte.

Quelle: APA