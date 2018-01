Skifahrer starb bei Lawinenabgang in Tirol

Ein Skifahrer ist am Donnerstag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet in Ischgl (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen, ein weiterer bei einem Skiunfall. Nach Angaben der Bergrettung fuhr der Wintersportler gemeinsam mit zwei Begleitern im freien Skigelände in Richtung einer seit zwei Tagen gesperrten Piste ab, ehe er im Bereich des Velilltales von der Lawine verschüttet wurde.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Lawinengefahr ist zurzeit hoch