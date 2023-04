Skifahrer stürzte in Tirol aus Sessellift und Frau hinterher

Ein etwas kurioser Unfall hat sich Sonntagnachmittag bei der Talstation im Einstiegsbereich eines Sesselliftes im Skigebiet Gampe in Sölden in Tirol ereignet. Ein Skifahrer verlor das Gleichgewicht, fiel auf einen bereits belegten Platz am Liftsessel und stürzte aus rund eineinhalb Metern Höhe aus dem noch nicht geschlossenen Lift. Der Mann stand sofort auf, berührte die Skier einer am Liftsessel sitzenden 52-jährigen Deutschen, worauf diese ebenfalls hinunterfiel.

Die Frau verletzte sich dabei und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der bisher unbekannte Skifahrer dürfte unverletzt geblieben sein, hieß es. Er verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.