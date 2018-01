Skifahrer verletzte sich bei Sturz am Arlberg tödlich

Ein 70 Jahre alter Skifahrer ist am Freitagnachmittag im Skigebiet Rendl in St. Anton am Arlberg gestürzt und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Der Deutsche war laut Polizei auf einer Schwungmulde aus dem Gleichgewicht geraten und mit Kopf und Brust auf dem Boden aufgeschlagen. Andere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.