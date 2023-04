Skigebiet Matrei erhält nach 25 Jahren Talabfahrt

In Osttirol lässt sich die Schultz-Gruppe eine Komfortverbesserung im Skigebiet Großglockner Resort Kals-Matrei mehrere Millionen Euro kosten.

Die Bauarbeiten für eine neue Talabfahrt in Matrei in Osttirol laufen und sollen bis zum Herbst abgeschlossen werden.

In Zeiten der Klimaerwärmung mag eine neue Talabfahrt auf weniger als 1000 Metern Seehöhe für ein Skigebiet anachronistisch wirken, doch in Osttirol investiert ein Skigebiet der Schultz-Gruppe mit dem Hauptsitz im Zillertal in ein solches Projekt. Es geht um eine Anbindung der Talstation der Goldriedbahn in Matrei in Osttirol. Als die Seilbahn vor 25 Jahren errichtet wurde, scheiterte eine Piste bis direkt zur Talstation an den Grundbesitzern. Daher mussten Skifahrende vom Ende der Abfahrt beim Hotel Goldried einen Shuttlebus benutzen, ...