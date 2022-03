Skigebiet Teichalm: 81-Jähriger prallte gegen Bäume und starb

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr war der 81-jährige Skifahrer im Bereich der Teichalm auf der Piste Nr. 3 unterwegs und bog in eine dortige Waldumfahrung ein. Laut Auskunft von zwei Zeugen, so die Polizei, sei der 81-Jährige im schnellen Tempo an den beiden vorbeigefahren, dann aus unbekannter Ursache von der Piste abgekommen und schließlich mit zwei Bäumen kollidiert.

SN/robert ratzer Symbolbild.