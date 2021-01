Skitouristen tarnen sich als Arbeitssuchende

Der Bürgermeister von St. Anton am Arlberg, Helmut Mall, ärgert sich über ungebetene Gäste. Das Land Tirol fordert schärfere Gesetze.

Normalerweise sind Touristen in St. Anton am Arlberg sehr willkommen. Bei etwa 200 bis 300 jungen Skifahrern und Snowboardern, die derzeit auf den Pisten des Wintersportorts unterwegs sind, ist dies anders. Die jungen Sportler aus Skandinavien, Deutschland, aber auch Großbritannien dürften eigentlich nicht in Österreich sein. Im Lockdown sind alle Beherbergungsbetriebe geschlossen, Reisen sollten, wann immer es geht, unterbleiben. "In St. Anton sind viele Bürgerinnen und Bürger empört. Sie müssen zu Hause bleiben, die Hotels sind zu, die Schulen geschlossen, ...