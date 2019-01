Skurrile Schneebilder: Feuerwehr schaufelte Pferd frei

Der meterhohe Schnee macht nicht nur Mensch, sondern auch Tier zu schaffen. Nach einem Video, das ÖBB-Mitarbeiter bei der Befreiung einer Gams aus meterhohem Schnee zeigten, gibt es nun Bilder eines außergewöhnlichen Rettungseinsatzes in Lunz am See in Niederösterreich.

SN/bezirksfeuerwehrkommando scheibbs Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Rettungskräfte gerufen.

Auch in Niederösterreich sind die Feuerwehren seit Tagen im Schneeschaufel-Einsatz. Dächer und Wege werden vom Schnee befreit. Anzeige Ein außergewöhnlicher Alarm ging am Wochenende beim Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs ein: Ein Pferd, das tief im Schnee versunken war, musste von der örtlichen Feuerwehr befreit werden. SN/bezirksfeuerwehrkommando scheibbs Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Rettungskräfte gerufen. Quelle: SN

Mehr zum Thema