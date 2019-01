Skurrile Schneevideos: ÖBB-Mitarbeiter gruben Gams aus

Meterhoch liegt der Schnee auf den Dächern - und führt zu anstrengenden Schaufelaktionen. Die weiße Pracht macht nicht nur Menschen, sondern auch Tieren zu schaffen. In der Steiermark bergen ÖBB-Mitarbeiter eine Gams aus dem meterhohen Schnee. Eindrückliche Videos zeigen die Einsätze.

Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen wurden am Dienstag zu Tierrettern: Im Nationalpark Gesäuse mussten sie eine Gams retten, die im Schnee feststeckte. "Unsere Mitarbeiter waren in der Nähe des Gesäuse-Eingangs mit Schneeräumarbeiten auf der Strecke beschäftigt", erklärt ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer. Eine spezielle Lok räumt dabei den Schnee auf die Seite. Eine Gams, die neben der Bahngleise stand, wurde dabei verschüttet. "Der Schnee ist wie eine Lawine über die Gams, sie wurde komplett eingegraben." Das Team des Zugs blieb sofort stehen, fünf Mitarbeiter gruben das Tier aus. "Die Gams war unverletzt. Ich muss den Kollegen wirklich Danke sagen, dass sie so toll reagiert haben. Das Tier wäre sonst sicher verendet."

Sprung vom Dach in weichen Schnee

Mehr als vier Meter hoch lag der Schnee auf dem Haus von Burkhard Kratzer in Eugendorf. "An der höchsten Stelle waren es sicher viereinhalb Meter", erzählt der Salzburger. "Es war schaurig-schön. Einerseits ist da diese wunderbare Winterlandschaft. Andererseits stellt man sich die Frage: Wie viel hält das Dach aus?"

Weil noch weitere Schneemengen angesagt waren, wurde das Dach abgeschaufelt. "Die Schwierigkeit ist: Wo fängt man an? Man muss erst irgendwie mit der Leiter auf das Dach kommen, das ist eine Challenge. Als wir oben waren, gruben wir uns wie die Maulwürfe einen Weg übers Dach." Drei Stunden lang war die dreiköpfige Familie damit beschäftigt. Zum Abschluss stieg Sohn Jakob mittels Salto vom Dach. Der 22-Jährige weiß allerdings, was er tut. Der Freeskier hat Erfahrung mit Sprüngen dieser Art.

Auch in Obertauern sind die Schneemengen beträchtlich. Auch hier treibt der Schnee skurrile, mitunter bedenkliche Blüten: In Sozialen Medien werden dieser Tage immer wieder Videos veröffentlicht, in denen Menschen aus großen Höhen in den Schnee springen. Von diesen gefährlichen Aktionen ist dringend abzuraten. Weil nicht abgeschätzt werden kann, was sich unter der weißen Pracht befindet.

Black Hawk-Hubschrauber im "Downwash"-Einsatz im Flachgau





Das Bundesheer unterstützt diese Woche im Flachgau die Einsatzkräfte. Am Dienstag fegten die Rotorblätter eines Black Hawk die schwere Schneelast von Bäumen. Dabei setzen die Piloten gezielt den Luftstrom der Rotorblätter - den sogenannten Downwash - ein, um den Schnee von den Bäumen zu blasen. Weitere zwei Hubschrauber (OH 58 Kiowa) sind in der Schwarzenbergkaserne stationiert, eine AB212 wird in Saalfelden bereit stehen.

