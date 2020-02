Slowene nach Sturz mit Quad in Tiroler Skigebiet tot

Ein 44-jähriger Slowene ist am Dienstag im Skigebiet St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit einem Quad über den Pistenrand hinaus geraten und in einen Bachgraben gestürzt. Der Mitarbeiter der Bergbahnen zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

SN/APA (ZOOM)/ZOOM.TIROL Slowene mit Quad tödlich verunglückt