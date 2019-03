Smartphone-Führerschein für 60+ in mehreren Bundesländern

Der Smartphone-Führerschein für die Generation 60+ kommt nach einem Pilotprojekt in Oberösterreich in einer zweiten Stufe in mehreren Bundesländern für rund 500 Personen, die sich bereits über eine Hotline angemeldet haben. Eine Bilanz über das Pilotprojekt zogen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag in Linz.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Senioren werden für dasSmartphone fit gemacht