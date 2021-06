Mittlerweile gibt es in Österreich bereits 16 private Universitäten. Wer an diesen Unis studieren will, muss zahlen - und das zum Teil nicht wenig. Dafür punkten private Hochschulen oft mit guter Betreuung und speziellen Nischenfächern. Über die Vor- und Nachteile von Privatunis wird beim Bildungstalk am 5. Juli diskutiert. Live ab 18 Uhr!

Zu Gast im SN-Bildungstalk: Christoph Stöckmann, Rektor der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen und Lydia Gruber, Kanzlerin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.