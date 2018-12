SN-Check beim Maronibrater: Ordentlich anfeuern

Das Stanitzl als Maßeinheit. Der Maronibrater ist eine Institution. Doch davon kann er sich nichts kaufen. Harte Arbeit, Freundlichkeit und viel Gespür für die Ware sind entscheidend. Und dann gibt es auch noch ein Geheimnis.

Halb zwei statt halb eins. So geht's schon einmal los. Also schlecht. Der Chef ist weit entfernt von erfreut. Unpünktlichkeit, sagt er und ist schon mitten in der Einschulung, könne er gar nicht leiden. Pünktlich und freundlich müsse man sein als Maronibrater. Da, sagt der Chef noch etwas grummelig, kannst gleich mit Erdäpfelschneiden anfangen. Hinten im Stand drängeln die sich in einem Sack. Groß sind sie, wuchtig. Mit einem kleinen Messer werden sie in Scheiben geschnitten. Knapp einen Zentimeter dick.