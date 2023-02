SN-Check: Ein Redakteur versucht sich als Kassierer im Supermarkt

Coole Gehirnakrobaten. Kassieren im Supermarkt soll was sein? Leicht?? Wer das behauptet, möge es selbst versuchen. Läuterung inklusive.

Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Okay, die eine Kundschaft noch. Und die nächste vielleicht. Wobei, der Mann hat echt viel eingekauft. Aber dann! Weil, die Chefin hat eh schon gemeint: "Na, wie schau' ma aus? Ab ins kalte Wasser!" Der Lehrling hasst kaltes Wasser. Es ist so - na ja, kalt eben. Und sie? Sie ist so cool, macht alles im Stehen, hat den totalen Überblick. Und erklärt nebenbei noch! "Sammeln Sie Sticker? Rabattmarkerl auch? Wiederschaun, schönen Tag ...