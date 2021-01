Man muss im Leben Abstriche machen. Genau das hat sich der Lehrling in Zeiten wie diesen gedacht - und sich zum Corona- Schnelltester ausbilden lassen.

Da ist er, der Chef. Er winkt. Und sagt Hallo. Aber sonst? Nichts zu sehen. Der Mann existiert vorerst nur durch seine Stimme. Denn er steckt in einer schneeweißen Ganzkörpermontur, trägt Schutzbrillen und eine FFP2-Maske. So ähnlich wie in dem Film "Was Sie schon immer über Sex wissen wollten", wo ein Haufen Männer als Spermien verkleidet durch die Gegend läuft. "Gehst da rein in den Container, dort kriegst von den Kollegen auch so einen Schutzanzug." Na gut, denkt sich der ...