Selbstversuch: Ein Tag als Fluglotse. Denn in einem der bestbezahlten Jobs sucht man Personal

Multitalent Fluglotse. Der Lehrling durfte am Simulator trainieren - seine augenblickliche Überforderung war nicht simuliert. Dennoch: ein Traumjob.

Die Ruhe ist ansteckend. Und erst die Aussicht! Was für ein Tag! Der Himmel blau, der Wind quasi nicht vorhanden. Könnte nicht besser sein. Und von Arbeit keine Spur. In der Luft tut sich gar nichts. Auch unten am Rollfeld: tote Hose. Moment, doch. Der kleine Rote da setzt sich in Bewegung. Aber eh ganz langsam. Und der winzige Punkt am Horizont wird auch größer. Hoppla, wie kommt denn der deutlich größere Grüne auf die Piste? Hat der schon eine ...