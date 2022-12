Alfred Hudler: Ein Sportler leitet die Lipizzaner-Hofreitschule

Mit Alfred Hudler übernimmt ein Markenspezialist und Leistungssportler die Spanische Hofreitschule. Der 63-jährige Manager setzt auf Teamarbeit und verrät im SN-Interview, wie er sich sein Wirken mit einem öffentlichen Eigentümer vorstellt.

Am 1. Dezember ist der erste Arbeitstag des neuen Geschäftsführers der Hofreitschule (HRS). Im SN-Interview gibt Alfred Hudler Einblick in seine Pläne, Ziele und wie das Traditionsunternehmen in fünf Jahren positioniert sein soll.

Welche Beziehung hatten Sie bis zur Bewerbung zu Pferden? Sind Sie selbst Reiter? Alfred Hudler: Man muss kein Reiter sein, um von der 456-jährigen Reitinstitution als Österreicher fasziniert zu sein. Als Leistungssportler habe ich schon bei früheren Besuchen der Vorführungen oder des öffentlichen Morgentrainings den ...