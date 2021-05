In wenigen Tagen dürfen Gastronomie und Hotellerie in Österreich endlich wieder aufsperren. SN-Chefredakteur Manfred Perterer spricht mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Live am 17. Mai um 18.00 Uhr.

