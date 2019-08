Wie geht man mit Geld um? Darf eine Karikatur immer alles? Und was sagte eigentlich der dritte Mann beim Schritt auf dem Mond?

Wer würde nicht gern in der "Millionenshow" abräumen? Aber was dann? Wer in den vergangenen Wochen in dieser Zeitung von Anton Sutterlüty las, konnte erfahren, wie man es richtig macht. Und wer dem Psychologen Borwin Bandelow zuhörte, lernte auch noch, ...