SN-Serie "Orte mit Geschichte": Als ein Hochwasser zum Sieg über die Osmanen verhalf

Ein Fluss spielte bei der Schlacht von Mogersdorf eine entscheidende Rolle. Mit der Niederlage an der Raab hatten die Osmanen ihren Nimbus als unbesiegbare Armee eingebüßt.

Felder. Einfach nur Felder, grün und ziemlich unspektakulär. Flirren in der Sommerhitze. Dahinter ein paar Büsche, die sich entlang der Ufer der Raab durch die Landschaft schlängeln. Gerhard Granitz steht am Schlösslberg von Mogersdorf im südlichsten Südburgenland, weist mit dem Zeigefinger ins weitläufige Tal und sagt: "Genau dort unten war es."

Granitz ist Amtsleiter am Gemeindeamt in Mogersdorf und so etwas wie der Dorfhistoriker. Diese inoffizielle Zweitfunktion ist gerade in der 1100-Einwohner-Ortschaft sehr spannend. Denn rund um Mogersdorf ...