SN-Sommerschwerpunkt "Es geht auch anders"

Es geht auch anders, so lautet das Motto der Sommerserie des Österreich-Ressorts. in den SN. Klimawandel, gesunde Nahrungsmittel, Pflege, Digitalisierung, Müllvermeidung - in vielen Bereichen hat sich die Gesellschaft auf die Suche nach Alternativen zu den bestehenden Modellen gemacht. In der Serie werden einige Beispiele gezeigt, wie diese aussehen könnten. Die Bandbreite reicht vom platzsparenden "Wohnwagon" über die Vermarktung regionaler bäuerlicher Lebensmittel bis zum Nutzen, den die Fassadenbegrünung bei Artenvielfalt oder Gebäudekühlung bringt.