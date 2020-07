Die freiwillige Nutzung von Mund-Nasen-Schutz funktioniere derzeit nicht, sagte Thomas Szekeres, der Präsident der Österreichischen Ärztekammer.

Frankreich und Großbritannien wollen kommende Woche die Maskenpflicht verschärfen, in Kroatien oder Mallorca ist das bereits geschehen. Hierzulande ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes lediglich im Gesundheitsbereich und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Letzteres wird nicht immer eingehalten. Daher wollen die ÖBB verstärkt kontrollieren. Ab Montag ist eine Geldstrafe von 40 Euro möglich. Wer der Aufforderung des Zugpersonals nicht nachkommt und keinen Mund- und Nasenschutz trägt, kann des Zuges verwiesen werden.

In Österreich werden die Rufe nach einer Wiedereinführung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Supermärkten und Geschäften wieder lauter. Am Donnerstag sprach sich auch Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer (ÖAK), bei einer Pressekonferenz dafür aus: "Das Virus gibt es noch, es ist ansteckend, verursacht Krankheiten, wir müssen uns bewusst sein, dass nur jeder einzelne selbst verhindern kann, dass es zu einem Wiederaufflammen kommt."

Durch das freiwillige Tragen von Masken schütze man sich selbst und auch andere. "Leider funktioniert das derzeit nicht. In geschlossenen Räumen oder in Supermärkten tragen die meisten keine Maske. Man sollte für die Maskenpflicht eintreten - möglichst bald. Es ist die wesentlichste Maßnahme, um eine Infektion zu verhindern." Zudem sollte man auch weiterhin mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten und auf konsequente Händehygiene achten. Die österreichischen Zahlen seien gut, man habe rechtzeitig und richtig reagiert, dürfe sich aber nicht auf den Erfolgen ausruhen, sagte Szekeres. Er rief daher dazu auf, bei Krankheitssymptomen zuhause zu bleiben und das Gesundheitstelefon 1450 zu Rate zu ziehen. Auch rät er, die Stopp-Corona-App auf dem Handy zu installieren. Das hätten bisher aber noch zu wenige getan.

"Wirklich beenden wird man die Situation erst mit einer wirksamen Impfung, das dauert vermutlich noch mehrere Monate - oder durch wirkungsvolle Therapie. An beidem wird gearbeitet", sagte Szekeres.

” Bild: SN/APA/HERBERT NEUBAUER Herwig Lindner, Infektiologe Die Impfgegner beginnen sich zu formieren, teilweise wird das Virus verharmlost, es ist aber keineswegs harmlos.

ÖAK-Vizepräsident und Infektiologe Herwig Lindner, ergänzte, der Anspruch sei, das Virus zu besiegen. "Ich bin überzeugt, dass wir das können." Das sei auch schon bei Pocken und Kinderlähmung gelungen. Auch Masern seien soweit an den Rand gedrängt worden, dass es nur kleinere Ausbrüche gebe. "Ich erwähne das, weil sich Impfgegner zu formieren beginnen", sagte Lindner. Das sei eine Gefahr. "Das Virus werde teilweise verharmlost, es ist aber keineswegs harmlos". Er sei in einem Krankenhaus beschäftigt und könne aus eigener Erfahrung sagen, "dass Patienten auf der Intensivstation sehr, sehr schwer krank sind und sich nur langsam und mühevoll erholen. Wenn wir einen Impfstoff haben, soll er auch angewendet werden".

Szekeres plädiert zudem für die Einführung einer Datenbank, in der Medikationsdaten und - anonymisierte - Patientendaten zusammengenführt werden sollen. Damit könnte man bestenfalls bereits zugelassene Medikamente ausfindig machen, die auch bei der Behandlung von Covid-19 verwendet werden könnten. Finde man Zusammenhänge zwischen einem leichten Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung und bestimmten Prämedikationen, habe man möglicherweise ein wirksames Medikament, das bereits zugelassen sei.

Lindner wiederum verwies für die Zukunft darauf, dass Österreich - aber auch die EU - bei Schutzausrüstung, medizinischen Geräten und Arzneimitteln unabhängiger von der Produktion in Billiglohnländern werden müsse. Die Herstellung sollte daher wieder nach Europa verlagert werden. Szekeres forderte die Regierung zudem auf, jetzt Lager für Schutzausrüstung einzurichten, um im Fall einer Epidemie auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ausstatten zu können.

Lindner kritisierte zudem "die Rotstift-Akrobatik mancher Gesundheitsplaner und Politikberater", die die Reduktion der Zahl vor allem von Intensivbetten forderten. Österreich müsse sich als relativ reiches Land gewisse Reserven im Gesundheitsbereich leisten. "Auch für Zeiten, wenn man sie braucht."

SN-Umfrage: