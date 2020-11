SN-Umfrage: Mehrheit gegen Schul-Lockdown

Etwa 60 Prozent der Teilnehmer wollen Betreuung an Schulen zumindest teilweise nutzen. . .

Mit den Schulschließungen werden Kinder, Lehrer und Eltern erneut auf die Probe gestellt. Viele zweifeln daran, dass ihr Kind mit Distance Learning den Stoff gut bewältigen kann. Das ist wohl einer der Gründe, weshalb erwartet wird, dass jetzt mehr Eltern die Betreuung in den Schulen für ihre Kinder in Anspruch nehmen.

Die "Salzburger Nachrichten" haben deshalb zwei Onlineumfragen unter den Lesern gestartet. Insgesamt nahmen daran 574 Personen teil. Mit Stand Dienstagabend hätte sich laut den Ergebnissen der Umfrage "Was halten Sie von den verordneten Schulschließungen der Bundesregierung?" die Mehrheit der Teilnehmer gewünscht, dass zumindest Volksschulen und Kindergärten offen bleiben. Etwa 60 Prozent gaben bei der zweiten Frage zum Betreuungsangebot an, die Betreuung in den Schulen für ihr Kind zumindest teilweise in Anspruch zu nehmen. 40 Prozent der Teilnehmer wollen die Kinder zu Hause betreuen. Über die weiteren Maßnahmen, die seit Dienstag gelten, macht sich auch auf den Social-Media-Plattformen Unmut breit. Auch wenn die Mehrheit der Nutzer den harten Lockdown aufgrund der hohen Fallzahlen als notwendig erachten, gibt es viel Kritik.