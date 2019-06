Snowboarder meldete sich nach Lawinenabgang im Zillertal

Nach dem Lawinenabgang Samstagvormittag am Hintertuxer Gletscher bei Finkenberg im Tiroler Zillertal hat die Polizei Entwarnung geben können. Der Snowboarder, der unter der Lawine vermutet worden war, meldete sich noch am gleichen Tag bei der Exekutive, hieß es gegenüber der APA am Sonntag. Er habe dem Schneebrett entkommen können, berichtete der Wintersportler.

SN/APA/ZOOM.TIROL Niemand wurde von der Lawine verschüttet