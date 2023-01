"So redet ein Polizist nicht"

Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion Steiermark über die Tricks falscher Polizisten und wie man deren Manipulationsversuche durchschauen kann.

Der Modus Operandi falscher Polizisten ist stets derselbe: Sie verwirren ihre Opfer am Telefon, machen ihnen Angst und setzen sie derart unter Druck, dass diese ihnen fünf-, nicht selten sechsstellige Geldsummen in bar übergeben. Die Täter auszuforschen ist schwierig, aber nicht unmöglich. Der steirischen Polizei ist das in jüngster Zeit gleich vier Mal gelungen.

Warum ist die Betrugsmasche "falscher Polizist" in den vergangenen beiden Jahren zu einem so einträglichen Geschäft geworden? Heimo Kohlbacher: Wir erklären uns das auch ...