So spart man Strom um 420 Euro

Die Energiekosten steigen 2022 drastisch an: Die Berechnungen gehen von durchschnittlich 420 Euro pro Haushalt aus. Energiespartipps sind hilfreich, aber nicht die Lösung aller Probleme.

Trotz der Dauerthemen Coronapandemie und Impfpflicht haben es die drastisch steigenden Energiekosten in die Schlagzeilen geschafft. Laut Arbeiterkammer muss ein Haushalt in Österreich 2022 mit Mehrkosten von rund 420 Euro rechnen. Die Regierung hat deshalb bereits ein 600 Millionen Euro dickes Ausgleichspaket geschnürt: 150 Euro als Einmalzahlung für alle Haushalte, besonders Bedürftige (etwa Langzeitarbeitslose) erhalten noch weitere 150 Euro. Man wolle so Notsituationen in den Wintermonaten abwenden und die Kaufkraft der Menschen erhalten, hieß es.

