So viel Impfstoff gab es noch nie

Die Österreicher entdecken ihre Liebe zur Grippeimpfung. Sie soll helfen, dass weniger Influenzakranke in die Spitäler kommen und ausreichend Platz für Covidpatienten ist.

Die Coronapandemie nimmt wieder Fahrt auf. Damit es in den kommenden Monaten zu keinen Engpässen in den Spitälern kommt, empfehlen Ärzte, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Die Impfung verhindere viele schwere Grippefälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssten. Ein Appell, den sich die Österreicherinnen und Österreicher anscheinend zu Herzen genommen haben. In vielen Apotheken ist der Impfstoff bereits vergeben, obwohl er noch nicht einmal geliefert worden ist.

Insgesamt werden 1,25 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: ...