So viel Schnee wie zuletzt vor 114 Jahren

Extreme Schneemassen sorgten im Rheintal für ein seltenes Naturphänomen: Es herrschte Lawinengefahr bis in die Niederungen. In Dornbirn riet die Stadtverwaltung ihren Bürgern, sie mögen zu Hause bleiben.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass im Rheintal Lawinengefahr herrscht. Doch in Dornbirn war es am Montag so weit. "Bei uns liegen einige Siedlungsgebiete am Hang, es gab bereits viele Rutschungen. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Aber wir mussten den Bewohnern raten, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben", berichtet Ralf Hämmerle von der Stadtverwaltung. 60 Zentimeter hoch lag der Schnee am Sonntag: "Über Nacht sind noch etwa 15 Zentimeter dazugekommen", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie ...