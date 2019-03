Eine Million Besucher stürmen den kleinen Ort im Jahr. Viele gaffen nur und kaufen wenig. Jetzt kommt ein System wie in Salzburg.

Das Schlagwort vom "Overtourism" gilt in dem malerischen Dorf am Hallstätter See mit 770 Einwohnern ganz besonders. An manchen Tagen zwängen sich in Hallstatt 10.000 Menschen durch die engen Gassen zwischen See und Berg. Rund eine Million Besucher wurden im ...