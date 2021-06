Sobotka: Urlaub am Balkan wird heuer "gut klappen"

Österreicher mit Westbalkan-Bezug müssen im Sommer kein schlechtes Gewissen bei Familienbesuchen oder Urlauben in der Region haben. "Ich bin mir sicher, dass das gut klappen wird", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im APA-Interview. In Serbien seien nämlich schon viele Menschen "durchgeimpft", so Sobotka. Sein serbischer Amtskollege Ivica Dacic äußerte die Hoffnung, dass Österreich seine Grenzen auch möglichst bald für Geimpfte aus Serbien öffnen werde.

SN/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Grenzübergang Batrovci zwischen Kroatien und Serbien (Archivbild)