Soforthilfe von CARE Österreich für die Ukraine

CARE Österreich unterstützt mit der Partnerorganisation "People in Need" die ukrainische Bevölkerung mit einer Soforthilfe von 200.000 Euro, teilte die Organisation am Freitag mit. Aufgrund des achtjährigen Konflikts hatten bereits zuvor 2,9 Millionen Menschen im Osten des Landes Unterstützung benötigt. Angesichts der jüngsten Ereignisse droht diese Zahl nun dramatisch zu steigen.

CARE Österreich unterstützt die Ukraine