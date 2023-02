Sogar einige Salzburger fahren im Mühlviertel Ski: Kleine Skigebiete sind mit der Saison ganz zufrieden

Östlich von Salzburg fiel im Jänner mehr Schnee als in den großen Skizentren im Westen. Davon zehren die kleineren Wintersportorte jetzt. Auch einige Salzburger kommen sogar nach Hochficht in den Böhmerwald. Wo nicht beschneit werden kann, wird die Lage allerdings immer schwieriger.

Weihnachten war wegen des warmen und teilweise schlechten Wetters gar nicht gut, die jetzt zu Ende gehenden Semesterferienwochen dafür großteils schon - so lautete der Tenor bei einem SN-Rundruf in kleineren Skigebieten in Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark. Jedenfalls zeigen sich die Verantwortlichen zufriedener, als viele glauben.

Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Skiarena Hochficht im Mühlviertel: "Wir haben alle Anlagen geöffnet, unsere Hauptpisten sind zu 100 Prozent beschneit." In der Dreiländerecke mit Bayern und Tschechien drehen sich ...