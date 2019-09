Sohn attackierte Mutter in Vorarlberg mit Messer

Ein 45-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) seine 75-jährige Mutter mit einem Messer attackiert. Die Frau wurde im Bereich ihres Rückens schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

Zuvor dürften die beiden in einen Streit geraten sein. Der 45-Jährige konnte von der Exekutive vor Ort festgenommen werden. Der Sohn soll vermutlich erst am Montag einvernommen werden, hieß es. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes waren im Laufen. Quelle: APA