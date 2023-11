Sohn nach tödlichem Faustschlag an Vater vor Gericht

Ein 32-Jähriger muss sich am Montag am Innsbrucker Landesgericht u.a. wegen des Verbrechens der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verantworten, nachdem er vergangenen Juni seinem Vater in Bad Häring (Bezirk Kufstein) einen Faustschlag versetzt haben soll und dieser daraufhin verstarb. Vater und Sohn sollen sich bei der Hochzeit der Schwester des Angeklagten gestritten haben. Es kam bei der laut Anklage "alkoholisierten und emotionalen Auseinandersetzung" zu dem Vorfall.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ ERICH SPIES Ein 32-Jähriger steht nach einem tödlichen Faustschlag vor Gericht