Sohn kassierte jahrelang Pension der verstorbenen Mutter

Zwei gravierende Fälle zeigen, um wie viel Geld es beim Betrug mit Sozialleistungen schnell einmal geht, wenn laufende Zahlungen erschlichen werden. Die Behörden tun aber jetzt mehr gegen dieses Problem als früher.

Innerhalb weniger Wochen konnten die Behörden in der Steiermark zwei ähnliche Fälle von massivem Sozialleistungsbetrug aufklären. In einem Fall waren für die verstorbene Mutter über Jahre deren Pensionsleistungen weiter bezogen worden. Beim jüngsten Beispiel erhielt ein Kroate (72), der sich seit mehr als zehn Jahren offenbar überwiegend in seiner Heimat aufhielt, weiter die Ausgleichszulage für seine Pension, als würde er weiter im Inland leben. Nun erwarten die Beschuldigten Strafprozesse, aber das Geld - in beiden Fällen zusammen weit über 200.000 ...