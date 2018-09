Sohn soll Vater in Wien-Rudolfsheim erstochen haben

Ein 29-jähriger Mann soll am Freitagabend seinen Vater in der Wohnung der Familie in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus erstochen haben. Der Serbe wurde als dringend Tatverdächtig festgenommen, teilte Polizeisprecher Daniel Fürst mit. Das Motiv war zunächst unklar. Polizisten fanden den 51-Jährigen in der Wohnung in der Grimmgasse mit mehreren Stichverletzungen vor. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

