Sohn sticht im Stau auf Mutter ein

Streit im Auto eskalierte. Beherzte Pkw-Lenker stoppten den 40-Jährigen.

Inntalautobahn, kurz vor der Ausfahrt Wattens: Stau. Plötzlich steigt ein Mann aus einem Pkw, geht ums Auto, öffnet die Fahrertür und sticht auf die Lenkerin ein. Gleich mehrere Zeugen eilten der 72-jährigen gebürtigen Griechin zu Hilfe und überwältigten den Angreifer: den Sohn der Frau. Warum der 40-Jährige am Beifahrersitz derart in Rage geriet, war am Donnerstag vorerst nicht bekannt. Weder Täter noch Opfer waren vernehmungsfähig. Die Verletzungen der 72-Jährigen seien nicht lebensgefährlich, berichtete das Landeskriminalamt Tirol.

Auch wenn ...