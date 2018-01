Sohn von Edi Finger Jr. in Wien niedergeschlagen

Der Sohn von Edi Finger Jr. ist in der Nacht auf Sonntag in der Wiener U-Bahnstation Karlsplatz niedergeschlagen worden. Die Polizei bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Laut Angaben des 28-Jährigen soll er von zwei Männern "getreten und mit Fäusten geschlagen" worden sein. Mit "stark blutender Nase" ging er nach dem Übergriff zu einer Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Der 28-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei