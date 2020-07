"Solare Zukunft" soll laut Kogler 2020 starten

Mit 80,4 Millionen Tonnen an Treibhausgasen, die laut Umweltbundesamt 2019 in Österreich emittiert wurden, werden zum dritten Mal in Folge die Klimaschutzziele verfehlt. Das sei "Höhepunkt der negativen Entwicklung", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Präsentation der Prognose, 2020 beginne die "solare Zukunft" - laut SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr jedoch nur wegen der Coronakrise.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Zusätzliche "grüne Investitionen" seien möglich, so Kogler