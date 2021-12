Soldat bei Corona-Kontrolle in Zug im Burgenland attackiert

Am Samstagabend ist ein junger Soldat bei einer von ihm durchgeführten Corona-Kontrolle in einem Zug im Bezirk Mattersburg von einem Mann attackiert worden. Der Rekrut erlitt dabei leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden, hieß es aus dem Militärkommando Burgenland am Montag zur APA.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Der Chef des Staatsschutzes Haijawi-Pirchner bei seiner Amtseinführung