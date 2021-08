Der diesjährige Sommer war in Österreich der achtwärmste in der 255-jährigen Messgeschichte, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag. Im Westen gab es die meisten Niederschläge seit fünf Jahren, im Norden seit elf Jahren - dafür war es im Süden und Osten größtenteils zu trocken.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Der meteorologische Sommer war sehr heiß