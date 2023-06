Sommerliche Arbeiten an Wiener U-Bahn und Bim

Die Wiener Linien haben am Freitag weitere, umfassende Modernisierungen in den Sommerferien bei Straßenbahn und U-Bahn bekannt gegeben. Bereits im Juni starteten umfangreiche Sanierungsarbeiten an den U-Bahn-Linien U6 und U4, die nun prolongiert werden. Und nach mehr als 40 Jahren im Dauereinsatz geht die Gleiserneuerung in der U1-Station Reumannplatz weiter. Im Vorjahr wurde das Gleis in Fahrtrichtung Oberlaa modernisiert, heuer ist die Fahrtrichtung Leopoldau an der Reihe.

Dort werden 300 Meter Gleise, vier Weichen und eine Gleiskreuzung erneuert. Da die Arbeiten nicht während des laufenden Betriebs stattfinden können, wird die U1 von 7. August bis inkl. 3. September tagsüber zweigeteilt geführt. Von Leopoldau bis Reumannplatz fährt zu den Stoßzeiten alle vier Minuten ein Zug. Fahrgäste, die bis Oberlaa weiterfahren möchten, steigen am Reumannplatz in einen Pendelzug um. Die Nacht-U-Bahn kann durchgehend zwischen Leopoldau und Oberlaa fahren. Die Sanierungsarbeiten um die U6-Hochstrecke gehen an den Brückentragwerken zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk weiter, samt Modernisierung der Signalanlagen in diesem Bereich. Auf insgesamt zwei Kilometern Länge wird ein neues Entwässerungssystem installiert und Sanierungen an Stahlbetonbauteilen durchgeführt. Die U6 wird deshalb von 10. Juli bis inkl. 27. August geteilt geführt und kann zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk nicht fahren, der Ersatzbus U6E wird als Alternative eingerichtet. Passagieren aus Niederösterreich empfehlen die Wiener Linien, direkt auf die S-Bahn (P&R Liesing) und die Badner Bahn (P&R Vösendorf SCS) auszuweichen. Im Bereich zwischen Schwedenplatz und Schottenring werden die Stahlbetonträger der U4 modernisiert. Die Linie fährt daher von 1. bis 30. Juli geteilt, Fahrgäste können auf die Linie 1 und die Linie U2Z ausweichen, die in diesem Zeitraum bis Schwedenplatz verlängert wird. Die U2 fährt ab 3. Juli werktags zusätzlich zur Morgenspitze auch am Nachmittag wieder mit jedem Zug in die Seestadt. Umfassende Gleiserneuerungsarbeiten gibt es im Bereich der inneren Währinger Straße, Linien 40, 41 und 42 werden daher von 8. bis inkl. 23. Juli 2023 ab der Haltestelle Währinger Straße/Volksoper umgeleitet. Die Linie 46 ist wegen neuer Gleise im Zeitraum von 10. Juli bis inkl. 20. August eingestellt. Die Linie 44 fährt im gleichen Zeitraum nur zwischen Schottentor und Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Die Linien 2 und 48A sind in dieser Zeit verstärkt unterwegs. Die Linie 10 fährt wegen wichtiger Gleissanierungen kurz geführt vom 10. bis 23. Juli zwischen Joachimsthalerplatz und Westbahnhof sowie zwischen Unter St. Veit und Hietzing. Auch die Linie 60 ist in diesem Zeitraum nur zwischen Rodaun und Hietzing unterwegs. Von 24. Juli bis 20. August fährt die Linie 10 nur zwischen Unter St. Veit und Joachimsthalerplatz. Die Linie O wird von 17. Juli bis inkl. 6. August aufgrund wichtiger Gleismodernisierungen in der Fasangasse über die Linien 71 und 18 umgeleitet. Dabei kann die Haltestelle Kölblgasse nicht eingehalten werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts bieten die Wiener Linien ihren Fahrgästen erstmals WienMobil Rad als Zusatzverkehr an: Auf der Linie 46 ist der Service bei Fahrten zwischen den Stationen Volksgarten, Volkstheater, Thaliastraße, Richard-Wagner-Platz, Schuhmeierplatz und Ottakring kostenlos. Wer auf der Währinger Straße aufs WienMobil Rad umsteigt, kann zwischen Schottentor und Währinger Straße/Volksoper kostenlos radeln. Das Angebot ist auf die Dauer der Betriebseinschränkungen begrenzt. Anpassungen gibt es bei den Straßenbahnlinien am Ring: Die Linie 71 wird ab Montag, 31. Juli dauerhaft bis zur U-Bahn-Station Schottenring verlängert. Das optimiert längerfristig die Anbindung an die U4 und an die Linie 31. (S E R V I C E - Informationen zu Ausweichrouten gibt es in der WienMobil App und im Routenplaner unter www.wienerlinien.at.)